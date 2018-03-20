Россия и Европа могут перейти на единый транспондер для платных дорог

Минтранс начал переговоры о введении на платных автодорогах Европы и России принципа интероперабельности (возможности проезда по одному транспондеру по всем платным участкам дорог Европы и России), сообщил журналистам глава Минтранса Максим Соколов «Сегодня наша государственная компания ( «Автодор» ) реализует несколько проектов с французской Vinci. Очень важный проект в отношении интероперабельности на наших скоростных платных автодорогах, почти уже 1 тыс. км (…) В принципе, можно анонсировать, что уже мы ведем переговоры, чтобы инновационный принцип интероперабельности реализовать уже на всем европейском пространстве, включая Россию», — сказал он. Ранее сообщалось, что принцип интероперабельности начал действовать на всех платных участках автодорог в России в январе 2018 года.