Минтранс подготовил проект постановления о порядке привлечения иностранных авиакомпаний на период ЧМ-2018 

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления о порядке привлечения иностранных авиакомпаний на период проведения ЧМ-2018. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
«Минтрансом подготовлен проект постановления правительства РФ, мы надеемся, что правительство скоро его примет. В том случае, если российские авиакомпании, с учетом того, что чемпионат проходит в летний пиковый туристический сезон, не смогут обслужить все заявки болельщиков или групп болельщиков, то тогда разрешить иностранным авиакомпаниям, которые с этими болельщиками заключат соответствующие контракты, возможность осуществления отдельных каботажных перевозок на отдельных направлениях. Это будут индивидуальные разрешения только на период проведения чемпионата», — сказал М. Соколов.
Он также отметил, что пока подобных заявок не поступало. «Ни в Минтранс, ни в Росавиацию, ни в транспортную дирекцию ЧМ-2018 еще не пришли заявки ни от самих болельщиков или авиационных компаний, с которыми они заключают соответствующие контракты. Но такая возможность, как исключительная мера на период проведения чемпионата для удобства болельщиков, обсуждается», — пояснил М. Соколов.
Ранее в СМИ со ссылкой на главу Минтранса России Максима Соколова сообщали, что ведомство рассматривает возможность разрешить иностранным авиакомпаниям совершать чартерные полеты внутри страны на период чемпионата мира по футболу 2018 г.