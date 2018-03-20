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Соколов: французский транспортный и логистический бизнес воодушевлен итогами выборов в России
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Соколов: французский транспортный и логистический бизнес воодушевлен итогами выборов в России 

Rambler News Service 7 часов назад
Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что французский бизнес транспорта и логистики с воодушевление воспринял итоги выборов президента России.
«То что я услышал от французского бизнеса транспорта и логистики: все с воодушевлением воспринимают итоги выборов президента России и говорят о стабильности с надеждами на развитие отношений с Россией и как следствие этого увеличение работы для сферы услуг и логистических компаний. Ни от кого я не услышал жалоб на те условия, которые созданы бизнесу в Москве или на другой территории России. Все говорили о планах развития бизнеса», — сказал он журналистам и итогам посещения транспортной выставки SITL Europe-2018 в Париже.
Также он сообщил, что логистическая ассоциация Франции готова приехать с пулом бизнесменов на форум транспортная неделя в Москве.
«Здесь, где работает бизнес, вектор отношений к развитию бизнеса с Россией прямо противоположен тем тенденциям в части санкционной политики», — сказал Соколов.
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