Минтранс РФ: Транспондеры для платных дорог России могут интегрировать с европейскими аналогами

Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«Можно анонсировать, что мы ведем переговоры о том, чтобы инновационный принцип интероперабельности реализовать на всем европейским пространстве, включая Россию . Образно говоря, интегрировать российские транспондеры с европейскими аналогами», — заявил министр.

Ранее в пресс-службе государственной компании «Автодор» сообщали, что с 15 января 2018 г. на всех платных дорогах страны можно будет рассчитаться за проезд с помощью любого транспондера, независимо от того, какой оператор его выпустил.

Транспондер — электронное устройство, с помощью которого происходит бесконтактная оплата проезда по платным участкам ГК «Автодор». Деньги автоматически снимаются со специального счета автовладельца при проезде через пункт взимания платы. Использование транспондера позволяет, не останавливаясь, беспрепятственно проехать пункт оплаты, дает существенные скидки и возможность участвовать в акциях и программе лояльности компании.