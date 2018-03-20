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В ОАЭ отметили День счастья
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В ОАЭ отметили День счастья 

РИА Новости 7 часов назад
ДУБАЙ, 20 мар — РИА Новости. ОАЭ отметили Международный день счастья 20 марта, заменив обычные штампы о получении визы в аэропорту печатями в виде «смайликов», сообщает издание Gulf News.
Весь день сотрудники погранслужб ставят такие штампы с надписью «Welcome to the Happy UAE» ("Добро пожаловать в счастливые ОАЭ") в аэропорту Дубая.
Кроме того, в аэропорту 100 пассажиров получат бесплатные поездки на такси в течение дня.
Штамп с надписью «Welcome to the Happy UAE» в аэропорту Дубая
На некоторых станциях дубайского метро раздают подарки в честь этого праздника, а также предоставляют бесплатный проезд на автобусе от метро.
Международный день счастья 20 марта в аэропорту Дубая
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