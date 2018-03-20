В ОАЭ отметили День счастья

ДУБАЙ , 20 мар — РИА Новости ОАЭ отметили Международный день счастья 20 марта, заменив обычные штампы о получении визы в аэропорту печатями в виде «смайликов», сообщает издание Gulf News.

Весь день сотрудники погранслужб ставят такие штампы с надписью «Welcome to the Happy UAE» ("Добро пожаловать в счастливые ОАЭ") в аэропорту Дубая.

Кроме того, в аэропорту 100 пассажиров получат бесплатные поездки на такси в течение дня.

Штамп с надписью «Welcome to the Happy UAE» в аэропорту Дубая

На некоторых станциях дубайского метро раздают подарки в честь этого праздника, а также предоставляют бесплатный проезд на автобусе от метро.

Международный день счастья 20 марта в аэропорту Дубая