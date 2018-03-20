Компания «Синтез» заключила контракты с аптечными ассоциациями

Входящее в Национальную иммунобиологическую компанию Госкорпорации Ростех Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» заключило прямые маркетинговые контракты с аптечными ассоциациями «ПроАптека», «АСНА» и «Созвездие». Это сотрудничество — очередной шаг по реализации стратегии компании «Синтез», направленной, в частности, на увеличение розничных продаж препаратов завода.

Согласно достигнутым с аптечными ассоциациями договоренностям, 50 рецептурных и безрецептурных препаратов производства «Синтеза» — качественных отечественных дженериков — теперь будут представлены более чем в 8 тыс. аптек по всей стране. В перечень поставляемой по прямым маркетинговым контрактам продукции войдут, в частности, флагманские препараты завода — противовоспалительный препарат наружного применения «Диклофенак-гель», назальный спрей «Ринорус» и противопростудное средство «Простудокс».

«Многие препараты «Синтеза» имеют хороший потенциал, особенно на фоне стабильно растущего в последние годы потребительского спроса на качественные дженерики, — рассказал директор по коммерции и маркетингу ОАО «Синтез» Андрей Чичерин. — Ранее ассортимент наших лекарств, представленных в аптеках, по традиции, определялся дистрибьюторами — с не всегда очевидной эффективностью. В прямом сотрудничестве с аптечными ассоциациями и при благоприятной конъюнктуре рынка мы рассчитываем на увеличение розничных продаж отдельных препаратов многократно».