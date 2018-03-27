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В апреле калининградцы выйдут на общегородской субботник
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В апреле калининградцы выйдут на общегородской субботник 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
К майским праздникам в Калининграде приведут в порядок зеленые зоны и места массового отдыха. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, с 1 по 30 апреля в областном центре проводится весенний месячник по санитарной уборке и благоустройству городских территорий.
В течение апреля в Калининграде будут ликвидировать несанкционированные свалки, ремонтировать и красить малые архитектурные формы, убирать зеленые зоны.
Общегородской экологический субботник пройдет в Калининграде 21 апреля. Традиционно в нем примут участие сотрудники предприятий и организаций, администрация города, ЖЭУ, управляющие компании, а также активисты из числа горожан. Работы по весенней уборке будут организованы в городских парках и скверах, на территориях учреждений образования и нестационарных торговых объектов.
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