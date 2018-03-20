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На содержание нижегородского управления ГО и ЧС выделено 104 млн рублей
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На содержание нижегородского управления ГО и ЧС выделено 104 млн рублей 

В городе N 7 часов назад
Фото: В городе N
104 млн рублей выделено на содержание Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нижнего Новгорода на ближайшие три года. Большая часть этих средств пойдет на зарплату сотрудникам. Об этом сообщил директор Управления Сергей Гашков на заседании постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству 20 марта.
По его словам, с целью оптимизации структуры учреждения был сокращен управленческий штат, но при этом увеличено количество спасателей до 40 человек, что особенно актуально в преддверии чемпионата мира по футболу. Как отметил Гашков, основной проблемой на данный момент является нехватка средств на приобретение специальных инструментов.
«В прошлом году был приобретен современный аварийно-спасательный автомобиль, но, к сожалению, без инструментов. Цена вопроса — около 800 тысяч рублей», — сказал Сергей Гашков.
Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин в свою очередь сообщил, что у каждого уровня учреждений ГО и ЧС есть свои возможности и свое финансирование.
«Задачи этих учреждений не должны друг друга дублировать. У нас, например, есть управление ГО и ЧС по области, у которого совершенно другие возможности. Мы должны рассмотреть вопросы о том, не получилось ли так, что часть функций вышестоящих предприятий возложена на городское управление и передали ли ему средства на выполнение этих задач. Необходимо проанализировать, каким образом можно более рационально использовать выделенные деньги, для того, чтобы работа была более эффективной», — отметил Аношкин.
Напомним, Нижний Новгород начал подготовку к половодью.
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