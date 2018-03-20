Казанцам предлагают пройти бесплатные курсы перед «Тотальным диктантом»

Казанцы могут подготовиться к «Тотальному диктанту», посетив бесплатные курсы в КФУ, сообщает пресс-служба университета.

Занятия проходят каждую пятницу в 18.00, ближайшее — 23 марта. Курсы «Русский по пятницам» ведут преподаватели Казанского университета, которые разбирают правила пунктуации, орфографии, а также обсуждают сложные случаи, вызывающие большое количество ошибок.

«Занятия не смогут заменить систематическое повторение всего курса русского языка, но позволяют участникам потренироваться в написании разных диктантов, вспомнить самые сложные правила, обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и пунктуации. На каждом занятии предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное правило и — что самое главное — написать диктант», — рассказала Наталья Кошкарева , председатель Экспертного совета.

Зарегистрироваться на курсы можно здесь.

Напомним, «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.