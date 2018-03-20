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Казанцам предлагают пройти бесплатные курсы перед «Тотальным диктантом»
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Казанцам предлагают пройти бесплатные курсы перед «Тотальным диктантом» 

АиФ Казань 7 часов назад
Фото: АиФ Казань
Казанцы могут подготовиться к «Тотальному диктанту», посетив бесплатные курсы в КФУ, сообщает пресс-служба университета.
Занятия проходят каждую пятницу в 18.00, ближайшее — 23 марта. Курсы «Русский по пятницам» ведут преподаватели Казанского университета, которые разбирают правила пунктуации, орфографии, а также обсуждают сложные случаи, вызывающие большое количество ошибок.
«Занятия не смогут заменить систематическое повторение всего курса русского языка, но позволяют участникам потренироваться в написании разных диктантов, вспомнить самые сложные правила, обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и пунктуации. На каждом занятии предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное правило и — что самое главное — написать диктант», — рассказала Наталья Кошкарева, председатель Экспертного совета.
Зарегистрироваться на курсы можно здесь.
Напомним, «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля.
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