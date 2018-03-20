7 удивительных фактов о клиторе

Он больше, чем вы думаете

Та часть клитора, которую видно, — это только вершина «айсберга». «На поверхности» находится лишь четвертая часть. Когда женщина возбуждена, клитор и вовсе удваивается в размерах, увеличивая давление на область у передней стенки влагалища.

У него 8 тысяч (!) нервных окончания

Теперь понятно, почему клитор такой чувствительный! И еще одна новость: на нем в два раза больше нервных окончаний, чем на пенисе. Шах и мат!

Клитор растет всю жизнь и никогда не стареет

Кажется, мужчины могут нам позавидовать: клитор (прямо как нос) растет всегда. Ну и любой гинеколог вам скажет, что клиторы 30-летней и 70-летней женщины выглядят примерно одинаково. Приятно знать, что хоть какая-то часть нас остается неизменной с годами!

Впервые клитор был «обнаружен» учеными в XVI веке

Нет, мы не сомневаемся, что женщины знали о нем и раньше, но анатом Реально Коломбо вывел клитор на новый, научный уровень. Правда, называл он этот женский орган «сладостью Венеры», а слово клитор в то время считалась грубым и ругательным. Звучит, вроде, неплохо.

Это единственный человеческий орган, который создан исключительно для удовольствия

Если разобраться, то никакой практической пользы для организма у клитора нет. Зато сколько радости!

Клитор меняет размер в зависимости от фазы цикла

Исследования показали, что размер клитора увеличился примерно на пятую часть в дни до, во время и после овуляции и уменьшается непосредственно перед менструацией. Впрочем, об изменении ощущений в эти периоды исследователи ничего не сообщают, так что, надо бы еще поизучать вопрос.

В природе существует цветок в форме клитора

Он даже называется клитория тройчатая. В Аюверде его используют для лечения бесплодия у женщин.