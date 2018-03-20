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Мельниченко призвал содействовать Забайкалью в развитии ТОР
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Мельниченко призвал содействовать Забайкалью в развитии ТОР 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
В госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» могут включить мероприятия по созданию и реконструкции инженерной инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Краснокаменск» в Забайкальском крае.
С такой инициативой выступили участники расширенного заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Реализация механизма создания территорий опережающего развития в регионе — важнейшее направление в его развитии, уверен председатель Комитета Совфеда Олег Мельниченко. «Без поддержки федерального центра в этом вопросе не обойтись», — считает он.
Источником софинансирования ТОСЭР в Краснокаменске должны стать средства федерального бюджета, а перечень классов общероссийского классификатора видов экономической деятельности может быть дополнен такими, как строительство, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, деятельность в области информационных технологий.
Сенаторы предложили ускорить принятие распоряжения Правительства об утверждении Перечня приоритетных мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах.
В Совете Федерации полагают, что целесообразно снизить требования к инвестпроектам, которые реализуются резидентами «Краснокаменска» до уровня, который предъявляется к ТОСЭР в моногородах. Послабления сделают по количеству создаваемых рабочих мест и объёму капитальных вложений в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территории.
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