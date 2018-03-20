Ещё
В Испании террориста ЭТА приговорили к 110 годам заключения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Испании террориста ЭТА приговорили к 110 годам заключения 

РИА Новости 7 часов назад
МАДРИД, 20 мар — РИА Новости. Национальный суд Испании приговорил члена баскской террористической организации ЭТА Серхио Поло Эскобеса к 110 годам тюремного заключения, говорится в судебном постановлении.
Эскобеса признали виновным в убийстве в 1995 году в городе Леон (автономное сообщество Кастилия и Леон) майора сухопутных сил Лусиано Кортисо — террорист заложил бомбу под водительским сидением. В результате теракта также получили ранения четыре человека — дочь военного, которая также находилась в машине, а также трое прохожих.
Суд также постановил, что Эскобес должен выплатить вдове и детям погибшего компенсации в размере от 160 тысяч до 300 тысяч евро.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает «Родина и свобода») была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила «бессрочное и всеобщее перемирие». В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
РИА Новости: последние новости
Профессор Ринк: программы "Новичок" в СССР и России не было ОЗХО понадобится не менее трех недель на анализ вещества по "делу Скрипаля" МИД Словакии заявил, что "Новичок" не имеет никакого отношения к республике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России84
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына143
Россияне приготовились затянуть пояса399
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение