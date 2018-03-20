10 главных причин, по которым умирают стартапы

Если вы запустили свой продукт слишком рано, пользователи могут проигнорировать его, решив, что он не доделан. Когда первое впечатление о продукте испорчено, вернуть таких клиентов будет очень трудно. А при слишком позднем запуске можно упустить нужное время и возможность на рынке.

Вот как это было у стартапа Calxeda. «В нашем случае мы развивались быстрее своих клиентов, — рассказал бывший сотрудник. — Мы продвигали технику, которая была для них еще не готова. Все хотели 64-битную, а мы предлагали 32-битную. Мы запустились слишком рано».

Один из самых проверенных способов провалить проект. Неумение видеть дальше своего носа и неучитывание отзывов пользователей губят большинство стартапов.

«Мы тратили слишком много времени на себя и не собирали отзывы, — рассказала компания eCrowds. — Так можно легко заработать туннельное зрение».

Похожая история была у стартапа VoterTide:

«Мы мало общались с клиентами и запускали функции, которые нам казались отличными, но не собирали достаточно отзывов. Мы этого не понимали, пока не стало слишком поздно. У вас может сложиться впечатление, что ваш продукт крутой, но это не так. Нужно уделять внимание клиентам и подстраиваться под их нужды».

Знание целевой аудитории, умение привлечь ее внимание и превратить ее представителей в лидов, а затем в клиентов — одни из самых важных навыков для успешного ведения бизнеса. Но у многих стартаперов, особенно тех, кто лучше умеет кодить и разрабатывать продукт, отсутствует еще одна важная способность— умение продвигать свой проект.

«Жизнь интернет-сервиса зависит от количества пользователей, — пишет стартап Overto. — Вначале это количество систематически росло. Затем мы уперлись в потолок, выше которого было невозможно подняться без каких-либо усилий. Пора было заняться маркетингом. К сожалению, никто из нас в нем не разбирался. И что еще хуже, ни у кого не было на это времени».

Бизнес-модель крайне важна. Если ваш доход поступает только от одного источника и вы не можете найти способы заработать денег, инвесторы вряд ли заинтересуются вашим проектом, а вы не сможете капитализировать свои усилия.

«Мы многого добились, но не смогли создать масштабируемый бизнес, — рассказывают основатели стартапа Tutorspree. — Мы зависели от одного источника, который появился довольно внезапно. На ранних этапах существования и во время прохождения отбора в Y Combinator у нас не было средств для заключения сделки по слиянию».

Если вы нарочно или случайно проигнорировали пожелания и требования пользователей, ваш проект могут ждать неприятности.

Вот что рассказали создатели стартапа GameLayers об интерфейсе своего продукта: «Ему не хватало основной игровой механики, которая получила бы массовое распространение. Концепт „вы можете рисовать следы из веб-уведомлений“ был слишком сложным для большинства. Сейчас мы понимаем, что нужно было подготовиться, подавить гордость и сделать что-нибудь попроще, с чем было бы весело играть».

Искусство правильного ценообразования играет важную роль в успехе стартапа. Цена должна быть доступной, но в то же время покрывать расходы на производство.

«Наш самый дорогой план подписки стоил $300, — вспоминают основатели стартапа Delight IO. — Клиенты не жаловались на цену, но наш проект не соответствовал их ожиданиям».

Говорят, что стартапы не должны обращать внимание на конкурентов, но в реальности как только идея становится актуальной и получает оценку на рынке, конкуренция может стать вполне серьезной. Да, одержимость конкуренцией может повредить бизнесу, но ее игнорирование также приводит к провалу 19% стартапов.

Вот что написал об этом Марк Хедланд из стартапа Wesabe: «Чтобы собрать данные через Wesabe, клиенту потребовалось бы приложить больше усилий, поэтому проще было воспользоваться Mint. Мы не зависели от одного провайдера, защищали конфиденциальность данных и помогали клиентам улучшить свое финансовое положение — все это было прекрасно. Но продуктом было тяжело пользоваться, поэтому мы проиграли».

Команда, в которой есть люди с разными навыками, часто считается одним из факторов успеха стартапа. Но многие компании после своего развала часто признаются, что им с самого начала надо было нанять технического директора или человека, который бы интересовался бизнес-аспектами продукта.

«Команда основателей не смогла самостоятельно создать минимально жизнеспособный продукт, — рассказали представители стартапа Standout. — Это было ошибкой. Если основатели не могут сами (или с небольшой сторонней помощью) выпустить продукт, они не должны открывать стартап. Нам нужно было привлечь дополнительных сооснователей, но мы этого не сделали».

Некоторые говорят, что им не хватало партнеров, которые лишний раз проверяли бы положение дел и принятые решения.

Временем и деньгами следует распоряжаться с умом. Из-за финансовых ошибок проваливается 29% стартапов.

Как показал опыт команды стартапа Flud, деньги часто заканчиваются из-за множества причин, например, из-за того, что компания совершает неудачный пивот или не может найти свое место на рынке.

«Flud убило то, что компания не смогла найти дополнительное финансирование, — рассказали представители стартапа. — Несмотря на неоднократные попытки вписаться в условия рынка и правильно настроить монетизацию, у Flud просто закончились деньги».

42% стартапов умирают из-за того, что их основатели пытаются решить интересные, но неактуальные проблемы.

«Мы поняли, что у нас нет клиентов, потому что никому не интересна модель, которую мы представляли, — рассказал стартап Patient Communicator. — Врачам нужно больше пациентов, а не удобные офисы».

Похожую историю поведала компания Treehouse Logic:

«Когда стартапы не решают актуальную на рынке проблему, они проваливаются. У нас была отличная технология, отличные данные о поведении покупателей, репутация, опыт и консультанты. Но у нашей технологии не было бизнес-модели, которая могла бы решить проблему в разных масштабах».

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