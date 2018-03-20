Специалисты коммунальной службы привели дорожное покрытие Красносельского района в порядок

В период с 12 до 18 марта в Красносельском районе провели ремонт дорожного полотна. Сведения сообщил 20 марта сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Александр Шангала.

— На прошедшей неделе наши специалисты занимались ямочным ремонтом. Работники мониторили улицы нашего района на предмет наличия выбоин и разбитого асфальта. После этого проблемы устраняли, — проинформировал Александр Шангала, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.

Специалисты провели ремонт на улицах Верхняя Красносельская, Леснорядская и в переулке Большой Головин.