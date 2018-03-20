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«Канал имени Москвы» планирует запустить электросудно в навигацию в 2019 году
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«Канал имени Москвы» планирует запустить электросудно в навигацию в 2019 году 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
Судно будет сконструированно из композитных материалов, за счет чего станет легким, быстроходным, маневренным и экологически чистым. Кроме того, киловаты, которые оно будет расходовать при движении, обойдутся в девять раз дешевле традиционного дизельного топлива.
Электросудно длиной 30 метров и шириной пять метров может двигаться на глубокой воде со скоростью 20 километров в час. Автономность плавания — не менее трех суток, запас хода на электротяге — 12 часов. В среднем оно прослужит 24 года. Аккумуляторные батареи можно будет подзаряжать на причалах «Канала имени Москвы» во время стоянки.
Оно будет однопалубным с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа.
По словам руководителя предприятия Германа Елянюшкина, модернизация подвижного состава Московского бассейна позволит наполнить внутренние водные пути красивыми энергоэффективными судами.
"Канал имени Москвы" будет первопроходцем в области отечественного проектирования, строительства и эксплуатации судов на электротяге. Елянюшкин выразил надежду, что этот проект привлечет внимание проектировщиков, судостроителей и судовладельцев.
На сегодняшний день в парке судов, обслуживающих водные пути Московского бассейна, насчитывается 195 единиц.
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