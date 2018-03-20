Собчак попросила президента помиловать политзаключенного из Нижнего Новгорода 

Избранный президент России Владимир Путин, как и обещал, встретился на следующий день после выборов с другими претендентами на этот пост.
— Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование). Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть, — написала доверенное лицо «кандидата против всех» Марина Литвинович.
Всего в списке 16 фамилий. Серди них нижегородец Юрий Староверов. Активиста «Другой России» обвиняют в нападении на ОМОНовца Игоря Лебедева 15 сентября 2012 года. По словам самого Староверова, он пытался «помешать садисту без опознавательных знаков избивать дубинкой учителя истории Илью Мясковского». Он утверждает, что у ОМОНовца телесных повреждений нет, и обвинение построено только на словах Лебедева, что он испытал боль от действий активиста.
Слушание дела проходило в закрытом режиме, оппозиционеры отметили его начало пикетами. Прокуратура потребовала для Староверова 4 года колонии поселения. Бывший сотрудник ОМОН, писатель Захар Прилепин назвал преследование оппозиционера политическим и заявил, что следствие прикрывает реальных преступников в форме, избивавших граждан на митинге.
В результате в 2014 году его осудили на 3 года условно. Однако через 2 года Останкинский районный суд Москвы по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции заменил Юрию Староверову условное наказание тремя годами колонии общего режима.
Кроме нижегородца в список вошли:
фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;
Олег Навальный, осужденный по делу «Ив Роше»;
Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;
76-летний сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгин и авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за госизмену;
журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме «За ответственную власть»;
бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство;
блогер из Томска Вадим Тюменцев, осужденный за публикацию роликов в интернете;
активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;
активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;
член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, тоже воспользовался случаем и вручил президенту, с его слов, полный вариант так называемого лондонского списка. В него вошли предпринимателей в бегах, с которыми он встречался в Лондоне и которые хотели бы вернуться в Россию при условии прекращения их уголовного преследования.
В этот список входят трое топ-менеджеров «Квартстроя» — в Нижнем Новгороде остались тысячи обманутых этой компанией дольщиков ЖК «Квартал Европейский», «Новинки Smart City», «На Гончарова», «Университетский».
Кроме них, там присутствует нижегородский адвокат Евгений Рыжов, на которого заведено 6 уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью в Нижегородской области и одно в суде. Он объявлен в федеральный розыск, Московский районный суд его заочно арестовал.
Бизнес-омбудсмен уверен, что их преступления не являются тяжкими, и их необходимо перевести из уголовной плоскости в экономическую.