Собчак попросила президента помиловать политзаключенного из Нижнего Новгорода

Избранный президент России Владимир Путин , как и обещал, встретился на следующий день после выборов с другими претендентами на этот пост.

— Главный смысл встречи был в том, чтобы передать ему список политических заключенных и потребовать их освободить (амнистия, помилование). Путин пообещал рассмотреть этот список. Надежда некоторая есть, — написала доверенное лицо «кандидата против всех» Марина Литвинович

Всего в списке 16 фамилий. Серди них нижегородец Юрий Староверов . Активиста «Другой России» обвиняют в нападении на ОМОНовца Игоря Лебедева 15 сентября 2012 года. По словам самого Староверова, он пытался «помешать садисту без опознавательных знаков избивать дубинкой учителя истории Илью Мясковского». Он утверждает, что у ОМОНовца телесных повреждений нет, и обвинение построено только на словах Лебедева, что он испытал боль от действий активиста.

Слушание дела проходило в закрытом режиме, оппозиционеры отметили его начало пикетами. Прокуратура потребовала для Староверова 4 года колонии поселения. Бывший сотрудник ОМОН, писатель Захар Прилепин назвал преследование оппозиционера политическим и заявил, что следствие прикрывает реальных преступников в форме, избивавших граждан на митинге.

В результате в 2014 году его осудили на 3 года условно. Однако через 2 года Останкинский районный суд Москвы по ходатайству уголовно-исполнительной инспекции заменил Юрию Староверову условное наказание тремя годами колонии общего режима

Кроме нижегородца в список вошли:

блогер из Томска Вадим Тюменцев, осужденный за публикацию роликов в интернете;

активист «Другой России» Юрий Староверов, осужденный за применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;

активист Сергей Мохнаткин , осужденный по нескольким уголовным делам;

член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов , в свою очередь, тоже воспользовался случаем и вручил президенту, с его слов, полный вариант так называемого лондонского списка. В него вошли предпринимателей в бегах, с которыми он встречался в Лондоне и которые хотели бы вернуться в Россию при условии прекращения их уголовного преследования.

В этот список входят трое топ-менеджеров «Квартстроя» — в Нижнем Новгороде остались тысячи обманутых этой компанией дольщиков ЖК «Квартал Европейский», «Новинки Smart City», «На Гончарова», «Университетский».

Кроме них, там присутствует нижегородский адвокат Евгений Рыжов , на которого заведено 6 уголовных дел о мошенничестве с недвижимостью в Нижегородской области и одно в суде. Он объявлен в федеральный розыск, Московский районный суд его заочно арестовал.

Бизнес-омбудсмен уверен, что их преступления не являются тяжкими, и их необходимо перевести из уголовной плоскости в экономическую.