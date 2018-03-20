Топ-10 самых популярных запросов в Интернете о Владимире Путине

Запретил мемы?

Официально мемы в России не запрещены. Однако в 2015 году плакат, на котором был изображен человек, похожий на Владимира Путина, с макияжем на лице был внесен в федеральный список экстремистских материалов на сайте министерства юстиции РФ

Принял ислам?

По официальным данным, российский президент исповедует православие. Ежегодно он принимает участие в главных церковных службах. Неоднократно в своих интервью он говорил, что является верующим человеком.