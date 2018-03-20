Топ-10 самых популярных запросов в Интернете о Владимире Путине 

Краснодар. 20 марта — Новая Кубань. Владимир Путин 18 марта был в четвертый раз избран на пост Президента РФ. На протяжение 18 лет он руководит Россией. Однако это не мешает СМИ называть его одним из самых загадочных политиков в мире. На примере самых популярных запросов в Google и Яндексе попытаемся разобраться, что больше всего интересует граждан. Правда ли, что Владимир Путин… Женат? Это информация волнует общественность с 2013 года, когда российский лидер официально объявил о разводе с Людмилой Путиной. С тех пор глава государства держит свою личную жизнь «за семью замками», что не мешает СМИ строить свои версии. Самая популярная — отношения с олимпийской чемпионкой по художестве гимнастике Алиной Кабаевой. Официальных подтверждений эта информация никогда не получала, однако многие до сих пор считают именитую спортсменку законной женой Владимира Владимировича. Еще еще сплетня, более свежая: якобы Путин испытывает нежные чувства к американской журналистке Меган Келли, которой недавно дал эксклюзивное интервью. Крестный отец Ксении Собчак? Этот слух ходит уже достаточно давно, и, как считается, его в целях пиара пустила сама телеведущая. Ведь все знают, что отец Ксении Анатолий Собчак был когда-то шефом Владимира Путина, и между ними сложились теплые отношения. Однако недавно в интервью журналисту Юрию Дудю оппозиционерка опровергла эту информацию. Самый богатый человек в России? Официальная зарплата Владимира Путина достаточно скромная для его должности — около 6,3 млн рублей в год. Однако в иностранной прессе достаточно часто появляются публикации о якобы несметных богатствах Президента РФ. Так, в 2007 году в докладе ЦРУ говорилось, что российский лидер имеет состояние, превышающее 40 млрд долларов. Эти данные, естественно, никак не доказаны. Имеет двойников? В 2015 году журналист Олег Кашин на своей странице в социальной сети «Фейсбук» заметил, что, согласно данным СМИ, Владимир Путин одновременно находится в двух местах — на встрече с членами Общественной палаты РФ и на своей даче в Алтае. Первый факт подтверждался прямой трансляцией с Кремля, второй — словами очевидцев, якобы видевших в это же самое время главу государства в горно-алтайском аэропорту. На фоне этой публикации пошли слухи о двойниках Владимира Путина. В частности, этим фактом объясняли фантастическую работоспособность президента. Сторонники этой версии сравнивали разные снимки Путина и находили в них различия. Никаких достоверных подтверждений эти домыслы не нашли. Умер? В том же 2015 году из-за 10-дневного отсутствия Путина на публичных мероприятиях заговорили о том, что российский лидер якобы умер. Выдвигались также предположения, что Путина свергли в результате государственного переворота. А также существовала версия, что отлучка главы государства связана с рождением у него ребенка. Однако вскоре Путин появился на публике, но комментировать причину столь длительного отсутствия он не стал, лишь отметив, что жизнь без сплетен была бы скучной. Имеет сыновей В продолжение слухов о романе с Алиной Кабаевой появилась информация, что в 2009 году у Путина и гимнастки родился сын, которого назвали Димой — в честь тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева. Позже Путину и Кабаевой приписывали не одного ребенка: в последний раз об этом заговорили в 2015 году, когда в западной прессе появились публикации о родах Кабаевой в Швейцарии. С этим же, к слову, связали и десятидневное отсутствие Владимира Владимировича на публике. На самом же деле, согласно официальной биографии, у Владимира Путина есть две дочери — Мария и Катерина, названные в честь бабушек по материнской и отцовской линий. О жизни девушек известно мало. Сам президент в ходе прямой линии заявлял, что его дети занимаются достойными делами и он ими годится. По сведениям агентства Рейтер, глава компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова является дочерью Путина. Владеет английским Ни для кого не секрет, что глава России блестяще говорит на немецком языке, ведь во время работы в КГБ он жил в Германии. Однако, как оказалось, Путин владеет и английским языком. Об этом он сам рассказал в ходе Прямой линии в прошлом году, отвечая на вопрос, на каких языках он говорит. Симпатизирует Дональду Трампу? На этот вопрос, конечно, может ответить лишь сам Владимир Владимирович. Однако в Соединенных штатах уверены, что предполагаемое российское вмешательство в Выборы президента США было направлено как раз в поддержку Трампа.
Запретил мемы?
Официально мемы в России не запрещены. Однако в 2015 году плакат, на котором был изображен человек, похожий на Владимира Путина, с макияжем на лице был внесен в федеральный список экстремистских материалов на сайте министерства юстиции РФ.
Принял ислам?
По официальным данным, российский президент исповедует православие. Ежегодно он принимает участие в главных церковных службах. Неоднократно в своих интервью он говорил, что является верующим человеком.