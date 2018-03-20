В Екатеринбурге создадут Уральскую региональную электронную таможню

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 марта. / ТАСС /. Уральскую региональную электронную таможню создадут в Екатеринбурге в 2018 году, сообщил во вторник журналистам начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин.

"В 25-летие Уральского таможенного управления в Екатеринбурге будет создана Уральская региональная электронная таможня. Его основой станет центр электронного декларирования (сейчас он расположен в Екатеринбургской таможне), то есть тем постом, который будет оформлять практически все декларации региона", — сказал он, не уточнив точную дату открытия.

По словам Яговитина, до конца текущего года новая таможня уже должна выйти на основные мощности. «Сейчас необходимо набрать штат людей, это будет 223 человека. Возможно, даже новая таможня расположиться в другом здании», — пояснил Яговитин.

По данным ведомства, за прошлый год Уральское таможенное управление оформило 197 тыс. деклараций. На первом этапе около 90% таких документов перейдут в Уральскую региональную электронную таможню.

Управлению подчиняются шесть таможен: Екатеринбургская, Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая и Кольцовская таможня, в структуру которых входят 38 таможенных постов, а также Уральская оперативная таможня.