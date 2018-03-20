Посол РФ: срок выдачи виз британцам из-за высылки дипломатов увеличится в два раза

ЛОНДОН, 20 марта. / ТАСС /. Срок выдачи виз британцам может увеличиться почти вдвое из-за высылки из страны 23 российских дипломатов. Об этом заявил во вторник посол России в Лондоне Александр Яковенко

"Естественно, что это скажется на выдаче виз британцам. Я думаю, что задержки будут практически в два раза по срокам", — сказал он, отметив, что срок выдачи обычных виз может увеличиться до 20 дней, а срочных — до семи дней.

Он также отметил, что ожидаются и трудности по сертификации различных нотариальных актов, однако эти вопросы остаются приоритетными для посольства. «Мы будем в первую очередь заниматься обслуживанием российских граждан», — добавил посол, подчеркнув, что в этом заключается главная задача посольства.

Яковенко подчеркнул, что, несмотря на сокращение численности персонала консульского департамента практически на две трети, диппредставительство продолжит свою работу по обслуживанию граждан. «Жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращенном составе, тем более что работы сейчас прибавилось», — сказал он, отметив, что британская сторона заняла «достаточно неконструктивную позицию» по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также по ситуации со смертью российского бизнесмена Николая Глушкова , тело которого было обнаружено в его лондонском доме 12 марта.

4 марта в Солсбери осужденный за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.