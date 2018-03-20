На форуме в Сочи планируют обсудить изменение списка вредных для женщин профессий

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Изменение перечня вредных для женщин профессий планируют обсудить на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет в Сочи с 9 по 12 апреля, сообщила во вторник пресс-служба Минтруда

"11 апреля в рамках IV Всероссийской недели охраны труда в городе Сочи Минтруд России совместно с Научно-исследовательским институтом медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова организует панельную дискуссию «Ограничение труда женщин: необходимы ли изменения?», — говорится в сообщении.

На панельной дискуссии планируют обсудить необходимость изменения подходов к ограничению тяжелого труда женщин, связанного с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий. В министерстве добавили, что планируют также рассмотреть предложения по вопросу актуализации перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин.

Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявил, что этот перечень должен пересматриваться из-за улучшения условий труда.

Ограничения для женщин есть во многих отраслях: металлообработка, горные работы, работы со свинцом, а также на железнодорожном транспорте и включают такие профессии, как машинист и помощник машиниста локомотива, составитель поездов и осмотрщик вагонов.