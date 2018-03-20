«Большой академический» храм постоят в Коптево до конца 2019 года

Владимира Ресина. «Большой академический» храм в честь святителя Спиридона откроется в московском районе Коптево в конце 2019 года, сообщила пресс-служба куратора столичной программы строительства православных храмов, депутата Госдумы РФ

"Строить в Коптево один из самых крупных программных храмовых комплексов начали в мае прошлого года. Думаю, в этом году основные общестроительные работы завершатся, а в конце 2019 года можно планировать сдачу объекта в эксплуатацию", — приводятся в сообщении слова В. Ресина.

«Храм получается довольно большим, вместимостью свыше тысячи прихожан, по архитектуре он не похож ни на один московский храм», — заявил Ресин.