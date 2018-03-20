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Из Царикова переулка убрали брошенный автомобиль
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Из Царикова переулка убрали брошенный автомобиль 

Управа района Митино 7 часов назад
Фото: Управа района Митино
О возникшей проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».
«Указанное транспортное средство перемещено силами владельца», — говорится в официальном ответе главы управы района Митино Валентины Воробьевой, размещенном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)
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