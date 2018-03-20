Коммунальщики отремонтировали светофор на улице Барышиха

На улице Барышиха коммунальные службы отремонтировали неисправный светофор. О возникшей проблеме стало известно из сообщения местной жительницы, опубликованного на портале «Наш город».

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены: произведены работы по замене кнопки вызова для пешеходов», — говорится в официальном ответе руководства столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, размещенном на портале.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (ср)