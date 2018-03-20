В Ростовской области за год благоустроят более 20 общественных пространств

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мар — РИА Новости . Двадцать три общественных пространства, среди которых парки, скверы, бульвары и аллеи, будут благоустроены в Ростовской области в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила журналистам замруководителя рабочей группы по реализации проекта Светлана Мананкина.

Благоустройство будет проводиться в 20 населенных пунктах области. Объем финансирования составит 1,6 миллиарда рублей, треть этой суммы — средства правительства региона, две трети — федерального центра. Рейтинговое голосование, на которое были вынесены 85 общественных пространств, предложенных жителями региона, состоялось 18 марта.

"По итогам голосования предполагается, что в 18 территориях будут благоустроены по одному общественному пространству, за которое проголосовали наибольшее число жителей. В Таганроге — два, в Ростове-на-Дону — три", — сказала Мананкина.

Она отметила, что территории, расположенные в центре Ростова-на-Дону, заняли последние места. В лидерах оказались парк Собино, сквер «Северный» и парк «Осенний». Наиболее интересные, на ее взгляд, проекты также победили в Батайске — аллея Панфилова, которая станет музыкальной, а также сквер в Аксае, где акцент будет сделан на природном стиле и казачьих традициях. В районе природного водоема будут установлены скульптуры коней.

По данным министра ЖКХ области Андрея Майера, все проекты до 27 марта пройдут оценку экспертов центра компетенций, а затем будут сданы на госэкспертизу, которая займет около месяца. «Далее будут организованы торги, и в начале июня подрядчики начнут работы на объектах. Завершение благоустройства планируется до конца этого года», — сказал он.

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