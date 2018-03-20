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Олег Лавричев: Заксобрание продолжит работу над механизмами поддержки ОПК
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Олег Лавричев: Заксобрание продолжит работу над механизмами поддержки ОПК 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Промышленная политика является одним из ключевых предметов ведения комитета. Работа над законами создает основы благоприятного инвестиционного климата и оптимальных условий для развития производства и ведения бизнеса. За 2017 год комитетом подготовлено к принятию 15 законов области, которыми поддержаны инвестиционные соглашения правительства с предприятиями региона.
— По итогам реализации этих инвестиционных соглашений планируется получить около 600 миллионов рублей бюджетного эффекта. Около 50 предприятий имеют в данный момент действующие инвестиционные соглашения в нашем регионе, — отметил Олег Лавричев.
Не остался без внимания в 2017 году и вопрос предоставления льгот промышленным предприятиям. При активном участии комитета и Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей был подготовлен и принят закон, предоставляющий предприятиям обрабатывающих отраслей и научно-конструкторским бюро, работающим в сфере промышленности, на три года нулевую ставку налога на движимое имущество, то есть на оборудование, которое приобретается для модернизации производства.
Важным в работе комитета был и остается мониторинг правоприменения Федерального закона «О гособоронзаказе» (ГОЗ) и доработка связанных с ним проблемных вопросов.
— Заксобрание в 2018 году будет продолжать работать над механизмами поддержки ОПК, в том числе при проведении диверсификации. Нужно разрабатывать механизмы поддержки предприятий. Они загружены работой по ГОЗу, а надо параллельно вести и работу по диверсификации. Где взять средства? Где эти источники? Как замотивировать предприятия? Как им создать такие условия, в которых они смогут эффективно выходить на рынок с новой продукцией? Для этого должна работать целая комплексная программа, и над этой программой мы вместе с Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей, минпромторгом и фондом поддержки промышленности будем работать, — подчеркнул Олег Лавричев.
Как отметил на заседании коллегии врио губернатора Глеб Никитин, по итогам работы промышленности в 2017 году Нижегородская области стала «одним из флагманов в стране».
— В среднем по России прирост промышленности составил менее 1процента за 2017 год, у нас же — 4,7 процента по промышленности в целом, а по обработке, которая у нас составляет более 90 процентов от всего промышленного производства, даже выше — 5,5 процента, — сообщил он.
По объему промышленного производства Нижегородская область стабильно входит в десятку регионов-лидеров России и занимает второе место в ПФО. Промышленные предприятия обеспечивают треть объема валового регионального продукта и треть платежей в бюджетную систему. В промышленности трудится каждый четвертый занятый в экономике региона.
Материал подготовлен в сотрудничестве с АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина»
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