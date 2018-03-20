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В южной столице определили победительницу в конкурсе «Ростовчанка-2018»
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В южной столице определили победительницу в конкурсе «Ростовчанка-2018» 

Деловое сообщество 7 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Поздравить участниц приехал глава Администрации города Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.
— Приятно, что сегодня молодежь интересуется всеми сферами жизни родного города и принимает в его жизни активное участие, — сказал Виталий Кушнарев, — И, хотя говорят, что молодежь ныне не та, и ничем не интересуется, я, видя сегодня ваши сияющие глаза, задорные улыбки скажу просто — молодежь у нас замечательная и перспективная.
Кубок победительницы конкурса «Ростовчанка-2018» достался Джульетте Саргсян, ученице 10 класса Юридической гимназии №9 им. М. М. Сперанского.
В конкурсе приняли участие 8 девушек из каждого района города, обучающиеся в 10 — 11 классах общеобразовательных учреждений и ставшие победителями районных этапов.
Девушки проявили свои способности в конкурсах «Мой первый бал», «Я и FIFA-2018» и в творческом. Основными критериями оценки выступлений конкурсанток стали: гражданская позиция, артистичность, креативность, ораторское искусство.
По итогам финала городского конкурса «Ростовчанка-2018» компетентное жюри присвоило каждой участнице звание лауреата конкурса в одной из номинаций: «Будущее Ростова», «Сохранение традиций родного края», «Молодежные инициативы», «Открытие года», «Прорыв года», «Творческий потенциал», «Энергия жизни», «Донской колорит».
Всем девушкам вручили дипломы лауреатов конкурса и подарили ценные подарки.
Напомним, конкурс «Ростовчанка-2018» проводится в городе с 2015 года. В этом году в нем приняло участие более 60 школьниц.
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