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Кто из старшеклассниц Ростова-на-Дону самая талантливая?
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Кто из старшеклассниц Ростова-на-Дону самая талантливая? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
По традиции, четвёртый раз, в донской столице состоялся конкурс красоты и таланта среди старшеклассниц «Ростовчанка-2018».
Как сообщила сотрудник Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Светлана Мельникова, заключительное шоу проекта и состоялось в областном Доме народного творчества.
Около 70-ти старшеклассниц — учениц 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ донской столицы приняли участие в районных этапах конкурса, В финале, побороться за звание «Ростовчанка» вышли восемь претенденток.
В течение двух месяцев участницы готовились к испытанию. Педагоги дополнительного образования занимались с ними хореографией, вокалом и сценической речью. Активно шла подготовка видео-презентаций и творческих номеров.
В заочном этапе школьницы удивили жюри кулинарными способностями и умением сервировать праздничный стол. В ходе финального шоу они демонстрировали видеопроекты на тему «Я и FIFA-2018», танцевали, показывали другие творческие номера.
Все выглядели достойно, красиво и талантливо. Но главный кубок победительницы достался ученице 10-го класса гимназии №9 им. М. М. Сперанского: «Ростовчанкой-2018» признана Джульетта Саргсян.
Как ранее писал «АиФ-Ростов», в 2017 году самой красивой и талантливой старшеклассницей признана ученица 10-го класса из школы в Ворошиловском районе Ростова Анна Величко.
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