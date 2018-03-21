Кто из старшеклассниц Ростова-на-Дону самая талантливая?

По традиции, четвёртый раз, в донской столице состоялся конкурс красоты и таланта среди старшеклассниц «Ростовчанка-2018».

Как сообщила сотрудник Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Светлана Мельникова , заключительное шоу проекта и состоялось в областном Доме народного творчества.

Около 70-ти старшеклассниц — учениц 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ донской столицы приняли участие в районных этапах конкурса, В финале, побороться за звание «Ростовчанка» вышли восемь претенденток.

В течение двух месяцев участницы готовились к испытанию. Педагоги дополнительного образования занимались с ними хореографией, вокалом и сценической речью. Активно шла подготовка видео-презентаций и творческих номеров.

В заочном этапе школьницы удивили жюри кулинарными способностями и умением сервировать праздничный стол. В ходе финального шоу они демонстрировали видеопроекты на тему «Я и FIFA-2018», танцевали, показывали другие творческие номера.

Все выглядели достойно, красиво и талантливо. Но главный кубок победительницы достался ученице 10-го класса гимназии №9 им. М. М. Сперанского: «Ростовчанкой-2018» признана Джульетта Саргсян.