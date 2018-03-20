На аэропорт Домодедово завели дело за нарушение конкуренции среди таксистов 

Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации возбудила дело против столичного аэропорта Домодедово из‐за создания администрацией условий, который способствуют завышению цен на такси. По данным «Интерфакса», ФАС нашла нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 закона о защите о конкуренции.
По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компания
ООО «Домодедово пэссенджер терминал»
в прошлом году была предупреждена
из-за нарушений, в результате которых был ограничен перечень перевозчиков, имевших право подъезжать к первой линии выходов. Компания не исправила этого, тем самым нарушив правила конкуренции. Артемьев пообещал предъявить аэропорту крупные штрафы.
В свою очередь,
пресс-служба
аэропорта поспешила ответить на обвинения. Сотрудники Домодедово отметили, что пока не получили документов.
После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства. Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках
пресс-служба
аэропорта Домодедовоъ
15 марта Артемьев отметил, что результат действий Домодедово по выполнению указаний оказался «профанацией достигнутых договоренностей.» Он отметил, что аналогичные меры планируется осуществить и в отношении других аэропортов Москвы, однако, документы по ним пока разрабатываются.