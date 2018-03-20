На аэропорт Домодедово завели дело за нарушение конкуренции среди таксистов

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компания

ООО «Домодедово пэссенджер терминал»

в прошлом году была предупреждена

из-за нарушений, в результате которых был ограничен перечень перевозчиков, имевших право подъезжать к первой линии выходов. Компания не исправила этого, тем самым нарушив правила конкуренции. Артемьев пообещал предъявить аэропорту крупные штрафы.

В свою очередь,

пресс-служба

аэропорта поспешила ответить на обвинения. Сотрудники Домодедово отметили, что пока не получили документов.

После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства. Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках

пресс-служба

аэропорта Домодедовоъ