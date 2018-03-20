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На аэропорт Домодедово завели дело за нарушение конкуренции среди таксистов
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На аэропорт Домодедово завели дело за нарушение конкуренции среди таксистов 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации возбудила дело против столичного аэропорта Домодедово из‐за создания администрацией условий, который способствуют завышению цен на такси. По данным «Интерфакса», ФАС нашла нарушения пункта 8 части 1 статьи 10 закона о защите о конкуренции.
По словам главы ФАС Игоря Артемьева, компания
ООО «Домодедово пэссенджер терминал»
в прошлом году была предупреждена
из-за  нарушений, в результате которых был ограничен перечень перевозчиков, имевших право подъезжать к первой линии выходов. Компания не исправила этого, тем самым нарушив правила конкуренции. Артемьев пообещал предъявить аэропорту крупные штрафы.
В свою очередь,
пресс-служба
аэропорта поспешила ответить на обвинения. Сотрудники Домодедово отметили, что пока не получили документов.
После их получения и детального анализа мы будем готовы предоставить подробный ответ на позицию антимонопольного ведомства. Со своей стороны, аэропорт всегда выступал за конкуренцию, соблюдение действующего законодательства и обеспечение интересов пассажиров и гостей аэропорта в безопасных и качественных перевозках
пресс-служба
аэропорта Домодедовоъ
15 марта Артемьев отметил, что результат действий Домодедово по выполнению указаний оказался «профанацией достигнутых договоренностей.» Он отметил, что аналогичные меры планируется осуществить и в отношении других аэропортов Москвы, однако, документы по ним пока разрабатываются.
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