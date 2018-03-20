Определены правила поведения на фестивале фанатов FIFA в Ростове-на-Дону

Они прописаны в документе, опубликованном на сайте Госзакупок.

Вход на aестиваль болельщиков FIFA свободный. Однако, необходимо будет пройти через одну из трех зон досмотра. Отдельную выделят для VIP-персон и представителей СМИ.

Вне очереди смогут пройти мамы с колясками. Но и для них есть ограничения. Допускается пронос детского питания в прозрачной пластиковой таре, стеклянная запрещена. Соки и напитки можно проносить в тетрапаке емкостью не более 200 граммов

Зрители, закрыващие лицо хиджабом или паранджой, смогут пройти только после проведения проверки соответствия личности посетителя. Осмотр будет проводиться сотрудниками безопасности одного пола с болельщиком в закрытом помещении.

На период проведения фестиваля на Театральной площади нельзя будет курить. Желающим придется выходить за пределы зоны.

После окончания мероприятия болельщики должны будут покинуть площадь в течение часа, журналисты и VIP-персоны — в течение двух часов.

На оказание комплекса охранных услуг выделено почти 35 миллионов рублей.

Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет проходить с 14 июня по 16 июля.