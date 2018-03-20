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Определены правила поведения на фестивале фанатов FIFA в Ростове-на-Дону
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Определены правила поведения на фестивале фанатов FIFA в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 7 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Они прописаны в документе, опубликованном на сайте Госзакупок.
Вход на aестиваль болельщиков FIFA свободный. Однако, необходимо будет пройти через одну из трех зон досмотра. Отдельную выделят для VIP-персон и представителей СМИ.
Вне очереди смогут пройти мамы с колясками. Но и для них есть ограничения. Допускается пронос детского питания в прозрачной пластиковой таре, стеклянная запрещена. Соки и напитки можно проносить в тетрапаке емкостью не более 200 граммов
Зрители, закрыващие лицо хиджабом или паранджой, смогут пройти только после проведения проверки соответствия личности посетителя. Осмотр будет проводиться сотрудниками безопасности одного пола с болельщиком в закрытом помещении.
На период проведения фестиваля на Театральной площади нельзя будет курить. Желающим придется выходить за пределы зоны.
После окончания мероприятия болельщики должны будут покинуть площадь в течение часа, журналисты и VIP-персоны — в течение двух часов.
На оказание комплекса охранных услуг выделено почти 35 миллионов рублей.
Напомним, фестиваль болельщиков FIFA в Ростове-на-Дону будет проходить с 14 июня по 16 июля.
Как ране писал «АиФ-Ростов», установлен также и перечень запретов для участников фестиваля.
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