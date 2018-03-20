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В Пермь едет посол Швейцарии для встречи с местным бизнесом
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В Пермь едет посол Швейцарии для встречи с местным бизнесом 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Пермь ждёт приезда представителей посольства Швейцарии. В пресс-службе правительства URA.RU рассказали о цели этого визита.
В среду и четверг, 21—22 марта, Пермский край примет бизнес-миссию посольства Швейцарии, возглавляемую Чрезвычайным и Полномочным Послом Ивом Россье. В администрации губернатора пройдёт «круглый стол» с его участием, посвящённый торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Пермского края.
В пресс-службе добавили, что на «круглом столе» выступят вице-премьер — министр промышленности Алексей Чибисов и министр экономического развития Прикамья Максим Колесников, а со стороны гостей — представители бизнеса, в частности химической отрасли. 22 марта Ив Россье прочтёт студентам пермских вузов лекцию на тему Russia and Switzerland in Europe.
Отмечается, что у Пермского края со Швейцарией имеются косвенные связи. Бывший губернатор Прикамья Олег Чиркунов на закате советской эпохи, после службы в КГБ, в 1991—1994 годах, работал в торговом представительстве СССР и РФ в Швейцарии, после чего вернулся в Пермь и стал заниматься бизнесом.
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