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Россияне установят счетчики ЖКХ за свой счет
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Россияне установят счетчики ЖКХ за свой счет 

Российская Газета 7 часов назад
Соответствующие поправки в Жилищный кодекс освобождают население от обязанности за свой счет оснащать свои квартиры приборами учета воды, электроэнергии или газа, одновременно возлагая эту обязанность на организации, осуществляющие снабжение такими ресурсами. По мнению авторов документа, это позволило бы пресечь необоснованные требования по замене счетчиков.
Однако комитет по энергетике посчитал, что законопроект не регламентирует источники финансирования для оснащения домов счетчиками ресурсоснабжающими организациями. В заключении комитета отмечается, что с учетом политики сдерживания роста тарифов как на федеральном, так и региональном уровнях, ресурсоснабжающие организации могут столкнуться с проблемой поиска средств на установку приборов учета, передает РИА Новости.
Кроме того, по мнению депутатов, постановка ресурсоснабжающими организациями на свой баланс приборов учета, переданных от жильцов, может повлечь за собой рост тарифов на коммунальные услуги.
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