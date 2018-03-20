«Скандинавия» сможет принять первые беспилотные авто уже этой весной 

На трассе А-181 «Скандинавия» от Выборга до Петербурга уже весной этого года могут появиться первые беспилотные автомобили. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт.
По словам Старовойта и «Скандинавия», и дорожное ведомство готовы к созданию необходимой инфраструктуры, чтобы принять поток беспилотного транспорта. Он отметил, что работы по созданию условий для тестового запуска беспилотников по А-181 от Петербурга до Хельсинки в объезд Выборга уже начаты и планомерно ведутся.
Таким образом Старовойт уверен, что уже весной 2018 года первые беспилотники смогут опробовать «Скандинавию» в полной мере. Ранее сообщалось, что федеральные трассы России смогут подготовить инфраструктуру и цифровые карты к приёму беспилотных авто не раньше 2020 года.