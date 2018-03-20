Ещё
«Скандинавия» сможет принять первые беспилотные авто уже этой весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Скандинавия» сможет принять первые беспилотные авто уже этой весной 

Ivyborg.ru 7 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
На трассе А-181 «Скандинавия» от Выборга до Петербурга уже весной этого года могут появиться первые беспилотные автомобили. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Росавтодора Роман Старовойт.
По словам Старовойта и «Скандинавия», и дорожное ведомство готовы к созданию необходимой инфраструктуры, чтобы принять поток беспилотного транспорта. Он отметил, что работы по созданию условий для тестового запуска беспилотников по А-181 от Петербурга до Хельсинки в объезд Выборга уже начаты и планомерно ведутся.
Таким образом Старовойт уверен, что уже весной 2018 года первые беспилотники смогут опробовать «Скандинавию» в полной мере. Ранее сообщалось, что федеральные трассы России смогут подготовить инфраструктуру и цифровые карты к приёму беспилотных авто не раньше 2020 года.
Ivyborg.ru: последние новости
Анонимные благотворители подарили отряду по поиску пропавших людей «Лиза Алерт» восемь внедорожников Выборг и самый проблемный его район соединит новый путепровод Леноблизбирком проверил факт нарушения тайны голосования в Волхове
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России87
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына143
Россияне приготовились затянуть пояса400
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение