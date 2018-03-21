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У ярославского предпринимателя забрали 26 незаконных смартфонов и две камеры
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У ярославского предпринимателя забрали 26 незаконных смартфонов и две камеры 

76.ru 3 часа назад
Фото: 76.ru
Сотрудники таможни нашли 33 незаконно ввезенных телефона во время проверки одного из магазинов Ярославля. Предприниматель не смог показать декларации на смартфоны Apple, Xiaomi, Meizu и две камеры GoPro. Технику без документов из магазина изъяли.
— После таможенной проверки предприниматель задекларировал семь айфонов, — рассказали в пресс-службе таможни. — Эти телефоны вернули в магазин, остальные сейчас находятся на хранении организации, оказывающей услуги склада.
26 арестованных телефонов и две камеры передадут в Росимущество, а по предпринимателю будет решаться вопрос о возбуждении административного дела.
В Рыбинске таможенники нашли больше полтонны запрещенных яблок. Польские фрукты уничтожили на полигоне.
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