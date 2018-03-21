В большинстве районов Кубани начали сев яровых

По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в крае создан оперативный штаб по проведению сезонных полевых работ, сообщили в пресс-службе админстрации Краснодарского края. В его состав вошли представители краевого Минсельхоза и отраслевых ведомств.

«По нынешнему состоянию озимых культур ученые прогнозируют хороший урожай, не хуже прошлого года», — цитирует пресс-служба слова заместителя главы региона Андрея Коробки . — «Важно сохранить этот „задел“, провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и в необходимом темпе».

Вице-губернатор добавил, что у аграриев не исключены форс-мажоры, которые потребуют оперативного решения. Для этого и создан штаб при министерстве. Он будет отслеживать текущую ситуацию по ходу посевной кампании, а также оперативно реагировать на все обращения сельхозпроизводителей, связанные, в том числе, с приобретением или нехваткой семян, удобрений, ГСМ, ремонтом техники.

К севу яровых культур приступили 32 муниципалитета края. Также аграрии 5 районов — Гулькевичского, Тбилисского, Тимашевского, Крымского, Красноармейского — приступили к севу овощного горошка. Он уже посеян на площади 352 га или 3% запланированного, сообщили в ведомстве.