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В большинстве районов Кубани начали сев яровых
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В большинстве районов Кубани начали сев яровых 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
По поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева в крае создан оперативный штаб по проведению сезонных полевых работ, сообщили в пресс-службе админстрации Краснодарского края. В его состав вошли представители краевого Минсельхоза и отраслевых ведомств.
«По нынешнему состоянию озимых культур ученые прогнозируют хороший урожай, не хуже прошлого года», — цитирует пресс-служба слова заместителя главы региона Андрея Коробки. — «Важно сохранить этот „задел“, провести весенние полевые работы в оптимальные сроки и в необходимом темпе».
Вице-губернатор добавил, что у аграриев не исключены форс-мажоры, которые потребуют оперативного решения. Для этого и создан штаб при министерстве. Он будет отслеживать текущую ситуацию по ходу посевной кампании, а также оперативно реагировать на все обращения сельхозпроизводителей, связанные, в том числе, с приобретением или нехваткой семян, удобрений, ГСМ, ремонтом техники.
К севу яровых культур приступили 32 муниципалитета края. Также аграрии 5 районов — Гулькевичского, Тбилисского, Тимашевского, Крымского, Красноармейского — приступили к севу овощного горошка. Он уже посеян на площади 352 га или 3% запланированного, сообщили в ведомстве.
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 Ещё 2 источника 
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