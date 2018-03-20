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О судьбах выдающихся россиян рассказали школьникам из Войковского
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О судьбах выдающихся россиян рассказали школьникам из Войковского 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
Декада социально-гуманитарных дисциплин «Судьба личности в истории страны» завершилась в стенах школы №1250 Войковского района. Ученики 5-11 классов участвовали в конференциях, диспутах, конкурсах, готовили интересные сообщения и презентации о своих соотечественниках: выдающихся писателях, ученых и философах.
— Учителя методического объединения дали несколько открытых уроков, в том числе бинарных: «Преступление и наказание» по роману Достоевского, «Реформы Николая I и их влияние на историю России», «Судьба писателей русской эмиграции» и другие, — пояснил один из устроителей.
На занятиях ребята через судьбу выдающихся россиян больше узнали об истории страны. (жм)
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