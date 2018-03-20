О судьбах выдающихся россиян рассказали школьникам из Войковского

Декада социально-гуманитарных дисциплин «Судьба личности в истории страны» завершилась в стенах школы №1250 Войковского района. Ученики 5-11 классов участвовали в конференциях, диспутах, конкурсах, готовили интересные сообщения и презентации о своих соотечественниках: выдающихся писателях, ученых и философах.

— Учителя методического объединения дали несколько открытых уроков, в том числе бинарных: «Преступление и наказание» по роману Достоевского, «Реформы Николая I и их влияние на историю России », «Судьба писателей русской эмиграции» и другие, — пояснил один из устроителей.

На занятиях ребята через судьбу выдающихся россиян больше узнали об истории страны. (жм)