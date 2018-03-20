В закон «О благоустройстве Московской области» внесут поправки

Подмосковные предприниматели жалуются на незаконный демонтаж вывесок их магазинов. Сейчас практически каждые полгода их нужно согласовывать с местной администрацией. Уполномоченный по правам предпринимателей в Московской области Владимир Головнев готовит поправки в закон «О благоустройстве». О каких изменениях идет речь — расскажет телеканал «360».

Предприниматель Николай Байков рассказывает, что визитная карточка его фирмы — это надпись на магазине, которую заметят прохожие. Но, по мнению администрации, это не информация, а реклама, которая еще и портит облик города.

Наша вывеска просто показывает людям, что в нашем магазине продаются двери. К рекламе это никакого отношения не имеет. Так же, как и в других магазинах продуктов, вывеска весит «продукты». Люди понимают, что там продаются продукты

— Николай Байков, предприниматель.

Действительно, реклама: это если есть призыв покупать только в данном магазине, информация о скидках или о богатом ассортименте. Но чтобы получить разрешение на установку вывески, тоже нужно собрать массу документов: свидетельство о регистрации,

дизайн-макет, договор об аренде, заявление — и это только вершина айсберга. У Николая разрешение есть, вот только выдают его меньше, чем на год. А после снова необходимо пройти семь кругов согласования или демонтировать вывеску.

Мы получаем огромное количество жалоб, где идет просто демонтаж. У нас в области более 300 тысяч различных предпринимателей

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Вывески демонтируют без решения суда, ссылаясь на закон «О благоустройстве Московской области». Вот только в законе такого права не прописано. В Мособлдуме на заседании экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Подмосковье обсуждают: как прийти к единому согласию, чтобы и улицы сохранили исторический облик, и предприниматели работали без препятствий. В закон «О благоустройстве» готовят поправки.

Будут четкие прозрачные правила, каждый предприниматель сможет посчитать сроки, и сколько будет стоить

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Какой должна быть идеальная вывеска — будет решать каждый муниципалитет. Для каждого города — свои размеры и форма.

Мы этот вопрос решим на уровне архитектуры других областных ведомств. Если предприниматель захочет поменять вид деятельности, это будет бесплатно, чтобы предприниматель мог быть более гибким

— Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

При этом вместо разрешения и множества других документов для утверждения нужно будет только один раз согласовать свою вывеску, а не каждый год, как в настоящее время. Изменения в законе вступят в силу уже в этом году. Они должны избавить подмосковные города от калейдоскопа броских вывесок, а предпринимателям облегчить жизнь.