Пенсионер из Серпухова стал блогером и учит YouTube физике. На его внучке женат автор «Бешеной сушки»

Пенсионер из Серпухова открыл свой канал на YouTube и занялся просвещением школьников. А еще 77‐летний Валерий Красильников решил доказать мужу своей внучки, автору «Бешеной сушки» Василию Смольному, что в тренде не только подтянутое тело, но и прокачанные мозги.

«Музей глупостей»

На просторах YouTube Валерий Михайлович новичок, зато в физике и математике опыта и знаний ему не занимать.

Инженер-электромеханик

вспоминает: заняться ликбезом молодежи решил после того, как внучка-пятиклассница

попросила объяснить, что такое дроби. Вместе они пошли в магазин за учебником, но когда пенсионер открыл книгу, ужаснулся количеству ошибок. Так возникла идея создать «Музей глупостей». Валерий Красильников сначала написал брошюру с таким названием, а затем и запустил сайт. Главный принцип — объяснить сложные понятия простым языком, «лаконично, доступно и убедительно».

Но операции над дробными числами и второй закон Ньютона в изложении Валерия Красильникова затерялись в Сети, и тогда пенсионер решил податься в блогеры и снимать видеоуроки для YouTube.

Сам себе режиссер

Обычная комната, доска наподобие школьной, софиты, видеокамера, купленная на сбережения, и ноутбук — вот весь арсенал

YouTube-репетитора. Осваивать технику и монтаж ему помогала местная молодежь.

Валерий Красильников — дедушка Юлии Смольной, которая уже много лет является верной соратницей и музой своего мужа Василия Смольного. Несмотря на именитого родственника, который сумел монетизировать ЗОЖ, Валерий Михайлович живет скромно. За кадром остаются дыры на обоях, старая мебель и потрескавшийся потолок. А главное — внучка к творчеству деда осталась равнодушна.

«Я звонил ей, просил помочь. Чтоб научили, как видео на канал загружать, например. Она сказал, что занята, перезвонит потом. Но так и не перезвонила. А самого Василия, мужа ее, я вообще ни разу не видел, не знаком с ним», — рассказывает Валерий Михайлович.

И это при том, что у Смольных уже двое детей, а одно упоминание о дедушке-блогере

на странице автора «Бешеной сушки» помогло бы пенсионеру собрать тысячную аудиторию. Сейчас у канала пенсионера всего 88 подписчиков.

«Вот в чем беда — я монтировать не умею. Выкладывать видео меня сын научил, а вот монтаж мне не поддается», — делится Валерий Николаевич.

Поэтому пенсионеру приходится все свои уроки записывать одним дублем, а если во время объяснения материала он вдруг сбивается или ошибается — повторять все сначала. Иногда видео приходится перезаписывать по 10 раз.

До самой Юлии мы дозвониться не смогли, а Василий Смольный ответил, что отношения с дедом жены у них нормальные.

«Я не понимаю, зачем мне вопрос этот комментировать. Мы не в ссоре, мы в отличных отношениях», — сказал автор «Сушки».

Серпуховские журналисты уже пообещали Валерию Михайловичу, что организуют для него обучающие курсы через местное управление соцзащиты. В Подмосковье пенсионеры могут бесплатно пройти курсы компьютерной грамотности. Чтобы подать запрос, пенсионер должен позвонить в местный орган социальной защиты, который организует подобные мероприятия.

От 60 и старше

Быть умным нынче модно, а пенсионеры у Рунета в почете. За Валентиной Гламаздиной, больше известной как Баба валя, в Instagram следят 40 тысяч человек. Несмотря на почтенный возраст, женщина ведет активный образ жизни, путешествует и делится кулинарными секретами.

Другая пенсионерка баба Вкера на YouTube делает обзоры на современных молодых музыкантов и других блогеров. За реакцией пенсионерки на творчество Face, например, следят 113 тысяч подписчиков.