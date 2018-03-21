Сумеет ли Николя Саркози вырваться из тисков французского правосудия

При этом возможны два варианта развития событий. Первый более или менее благоприятный, когда экс-президенту не предъявят обвинение. Это будет означать, что в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями сочтут, что доказательств пока недостаточно. И «ливийское дело» продолжит идти в режиме «ни шатко ни валко», как это происходило последние годы. Саркози время от времени станут приглашать на допросы в Нантер, где расположено антикоррупционное бюро, а следователи возобновят поиск улик и доказательств.

При негативном для Саркози сценарии обвинение ему все же могут предъявить

Однако при негативном для Саркози сценарии обвинение ему все же могут предъявить. Но и в этом случае его также выпустят из-под стражи, а решение о мере пресечения на период, когда будут проходить дополнительные следственные действия, примет финансовая прокуратура. Это может быть, к примеру, подписка о невыезде. Вряд ли следователи решатся отправить бывшего президента на нары в ожидании гипотетического суда. Такого во Франции со времен Людовика XVI не было, и, скорее всего, местная юстиция не отважится на подобный шаг, который, вне всякого сомнения, вызовет в стране небывалой силы протесты.

Сейчас многие задаются вопросом, что привело к тому, что тянущаяся свыше десяти лет история о предполагаемом «золотом дожде» из Ливии , который якобы помог Саркози накануне его избрания главой государства, вдруг получила столь стремительное развитие?

Разговоры о том, что Муамар Каддафи якобы профинансировал победу Саркози в 2007 году, начали возникать сразу после падения тогдашнего ливийского режима. Причем некоторые его представители из числа тех, кому удалось уцелеть, утверждали, что деньги на избирательную кампанию Саркози действительно были переброшены в Париж. Однако другие это категорически отрицали. Если бы не вмешался французский информационный сайт Mediapart, то слухи остались бы слухами, и дело заглохло бы. Однако профессиональные «грязекопатели» приложили немало усилий для того, чтобы этого не произошло. Собственно, с их подачи ливийская история с сайта перекочевала в кабинеты следователей в Нантере.

Нынешние беды, обрушившиеся на голову Николя Саркози, как здесь считают, имеют непосредственное отношение к Mediapart, который вцепился в бывшего президента мертвой хваткой. Ведь это с их подачи возник один из немногих вещдоков, которые фигурируют в деле. Речь идет о «некоем соглашении», по которому ливийцы якобы обещали выделить Саркози десятки миллионов евро. Этот документ достался медиаресурсу от одного из приближенных к Каддафи лиц, бывшего начальника разведки Муссы Куссы . Однако его подлинность, как и прочих то и дело всплывавших на поверхность бумаг ливийского происхождения, более чем сомнительна. Правда, не исключено, что взятие под стражу экс-президента связано и с обыском, который прошел не так давно на швейцарской квартире бизнесмена Александра Джури, одного из возможных посредников при передаче денег французским правым в период с ноября 2006-го по январь 2007 года.