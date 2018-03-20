Ещё
Партия Саркози заявила об избирательности французского правосудия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Саркози заявила об избирательности французского правосудия 

РИА Новости 2 часа назад
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французская партия «Республиканцы», председателем которой ранее был экс-президент Франции Николя Саркози, заявила об избирательности французского правосудия.
"Члены и сторонники партии «Республиканцы» в очередной раз испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности", — говорится в коммюнике партии, распространённом после помещения под стражу Саркози.
"Республиканцы" напоминают о существовании презумпции невиновности и заявляют о «полной поддержке своего экс-лидера».
Ранее во вторник стало известно, что Саркози был задержан судебной полицией Франции в пригороде Парижа Нантере, куда прибыл рано утром по повестке. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.
Согласно французскому законодательству, в случаях, не связанных с терроризмом, максимальный срок пребывания под стражей составляет 96 часов. По истечении этого срока задержанному могут быть предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, либо он может быть отпущен на свободу.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.
В 2016 году по делу допросили бизнесмена франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
РИА Новости: последние новости
ФАС возбудила дело против "Домодедово" из-за дискриминации таксопарков Россияне пожаловались на негативное отношение к ним в Британии Комиссия по этике рассмотрит жалобы журналисток на Слуцкого на этой неделе
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза185
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»89
Трамп все-таки поздравил Путина157
О чем говорили Путин и Трамп63
Посол РФ вызван в МИД Чехии139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение