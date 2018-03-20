Партия Саркози заявила об избирательности французского правосудия

"Члены и сторонники партии «Республиканцы» в очередной раз испытывают ощущение, что не все народные избранники сталкиваются с одинаковым отношением из-за своей партийной принадлежности", — говорится в коммюнике партии, распространённом после помещения под стражу Саркози.

"Республиканцы" напоминают о существовании презумпции невиновности и заявляют о «полной поддержке своего экс-лидера».

Ранее во вторник стало известно, что Саркози был задержан судебной полицией Франции в пригороде Парижа Нантере, куда прибыл рано утром по повестке. Сообщалось, что он даёт показания в рамках расследования дела о возможном финансировании из Ливии его президентской кампании 2007 года.

Согласно французскому законодательству, в случаях, не связанных с терроризмом, максимальный срок пребывания под стражей составляет 96 часов. По истечении этого срока задержанному могут быть предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, либо он может быть отпущен на свободу.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются во Франции до сих пор.