Ещё
Панов поручил изучить ход аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панов поручил изучить ход аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 30 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил изучить обстоятельства аукционов на ремонт дорог в городе.
Поводом для этого стали результаты прошедших конкурсных процедур: победители аукционов снизили стартовые цены минимально — в пределах 1%.
«По данным опубликованных протоколов, конкурсная комиссия, рассматривая заявки, исключила от трех до шести участников торгов в каждом лоте», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Назначена служебная проверка: будут изучены факты включения изменений в конкурсную документацию, действия всех должностных лиц администрации города, которые имели отношение к проведению данных аукционов.
Напомним, что в 2018 году будет отремонтировано 30 участков дорог во всех районах Нижнего Новгорода.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородский департамент по развитию туризма возглавил Алексей Алехин «И думе нужна модернизация». Дмитрий Барыкин - о личном участии в переменах В Нижегородской области объявили сроки начала весенней охоты
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1223
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Украина назло России уничтожила свою промышленность218
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке181
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом50
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение