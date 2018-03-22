Панов поручил изучить ход аукционов на ремонт дорог в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил изучить обстоятельства аукционов на ремонт дорог в городе.

Поводом для этого стали результаты прошедших конкурсных процедур: победители аукционов снизили стартовые цены минимально — в пределах 1%.

«По данным опубликованных протоколов, конкурсная комиссия, рассматривая заявки, исключила от трех до шести участников торгов в каждом лоте», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Назначена служебная проверка: будут изучены факты включения изменений в конкурсную документацию, действия всех должностных лиц администрации города, которые имели отношение к проведению данных аукционов.

Напомним, что в 2018 году будет отремонтировано 30 участков дорог во всех районах Нижнего Новгорода.