Топор, фен и разбитые стекла: дом в Электроуглях очистили от сосулек

Больше месяца жители дома №7 по Советской улице города Электроугли Ногинского района пишут письма во все инстанции с просьбой сбить двухметровые ледяные глыбы. Они боятся, что с началом оттепели сосульки могут упасть на кого‐то из детей. Но управляющая компания во всем винит самих жителей.

Пенсионерка Раиса Попова уже привыкла смотреть на мир из окна своего балкона сквозь огромный ледник. Он образовался здесь два месяца назад. Сначала женщина сбивала лед сама, но сейчас двухметровая глыба заблокировала окна балкона полностью. Справиться с ледяными фигурами без специальной техники не под силу даже мужской руке.

О проблеме жильцов этого дома знают не только в администрации города, но и в Жилинспекции, управлении Технадзора и даже прокуратуре . Жители дома второй месяц пишут письма во все инстанции.

В управляющую компанию обращались 15 февраля, со слов сказали, что детей в вашем доме нет и здесь никто не ходит

Но именно под этими балконами дети каждое утро идут в школу, которая находится через дорогу. Крышу за всю зиму никто не чистил. По словам жителей, в управляющей компании им предложили избавиться от наледи на балконах с помощью фена.

Управляющего компанией

«Курс-Электроугли», которая обслуживает эти дома, съемочная группа «360» на месте не застала. С проблемой жильцов ознакомился главный инженер управляющей компании. Ледяные фигуры с балконов было решено убрать. Сначала хотели отогреть, но могли затопить все нижние этажи. В итоге ледяную глыбу сбивали топором. Правда пришлось выбить стекла у пенсионерки Раисы Поповой, но инженер управляющей компании лично пообещал ей поставить новые.