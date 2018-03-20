На Кундзиньсала построят многофункциональный центр обработки грузов, складов и логистики 

В результате длительного и интенсивного диалога и сотрудничества между латвийскими и индийскими должностными лицами и предпринимателями проект заинтересовал правительство и предприятия Индии, и строительство центра логистики для индийских грузов начнется совсем скоро. В настоящий момент ведется разработка технического проекта склада, которая должна завершиться в апреле нынешнего года, после чего начнется строительство.
На первом этапе строительства складского и логистического центра латвийско-индийского совместного предприятия Bhandar будет построен складской комплекс площадью приблизительно 6 тысяч квадратных метров, где в дальнейшем планируется переваливать фармацевтические товары, продукты питания, химические товары и другие грузы. На первом этапе проекта привлечены только частные инвестиции и банковский кредит, однако в проекте участвует и правительство Индии посредством инструментов поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров. Объем инвестиций на первом этапе проекта составят приблизительно до 5 миллионов евро, однако владельцы уже сейчас планируют дальнейшее развитие комплекса, подчеркивают исполнители проекта.
Член правления компании Bhandar Суммит Чакраварти отметил: «Новый комплекс логистики будет предлагать не только хранение на складе, но и услуги упаковки товаров. К тому же центр логистики предназначен не только для индийских грузов, но и для грузов из Китая, которые затем будут отправлены на Украину, в Россию и страны Европы».
"Это очень важный проект для Рижского порта. В контексте геополитических процессов в последние годы мы целенаправленно работали над поиском альтернативных грузопотоков, выбрав Индию в качестве нового стратегического направления", — подчеркивает заместитель управляющего Рижским свободным портом по вопросам развития порта Эдгарс Суна.
Представители проекта Bhandar подчеркивают, что потенциал сотрудничества между Латвией и Индией им не исчерпывается. Существенным преимуществом по сравнению с портами других балтийских стран представители инвесторов считают наличие в Рижском порту свободных территорий и географическое расположение — нахождение в центре Балтии, близость Риги к Москве, а также к странам Скандинавии, что делает инвестиционную среду в Рижском порту особенно благоприятной для строительства новых объектов и логистики индийских товаров.