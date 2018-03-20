На Кундзиньсала построят многофункциональный центр обработки грузов, складов и логистики

В результате длительного и интенсивного диалога и сотрудничества между латвийскими и индийскими должностными лицами и предпринимателями проект заинтересовал правительство и предприятия Индии, и строительство центра логистики для индийских грузов начнется совсем скоро. В настоящий момент ведется разработка технического проекта склада, которая должна завершиться в апреле нынешнего года, после чего начнется строительство.

На первом этапе строительства складского и логистического центра латвийско-индийского совместного предприятия Bhandar будет построен складской комплекс площадью приблизительно 6 тысяч квадратных метров, где в дальнейшем планируется переваливать фармацевтические товары, продукты питания, химические товары и другие грузы. На первом этапе проекта привлечены только частные инвестиции и банковский кредит, однако в проекте участвует и правительство Индии посредством инструментов поддержки экспорта сельскохозяйственных товаров. Объем инвестиций на первом этапе проекта составят приблизительно до 5 миллионов евро, однако владельцы уже сейчас планируют дальнейшее развитие комплекса, подчеркивают исполнители проекта.

Член правления компании Bhandar Суммит Чакраварти отметил: «Новый комплекс логистики будет предлагать не только хранение на складе, но и услуги упаковки товаров. К тому же центр логистики предназначен не только для индийских грузов, но и для грузов из Китая , которые затем будут отправлены на Украину , в Россию и страны Европы».

"Это очень важный проект для Рижского порта. В контексте геополитических процессов в последние годы мы целенаправленно работали над поиском альтернативных грузопотоков, выбрав Индию в качестве нового стратегического направления", — подчеркивает заместитель управляющего Рижским свободным портом по вопросам развития порта Эдгарс Суна.