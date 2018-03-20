Stardock, работающая над Star Control: Origins, объявила войну авторам серии

В течение последних полутора лет Stardock анонсировала Star Control: Origins, а Фред Форд и Пол Ричи (сооснователи Toys for Bob и создатели Star Control и Star Control 2) — Ghosts of the Precursors, прямое продолжение Star Control 2/The Ur-Quan Masters. Какое-то время стороны искали компромисс, чтобы аудитория не путалась при выборе игры, но с недавних пор Stardock ведет себя крайне агрессивно.

Пол Ричи познакомил общественность с ходом тяжбы. Он и Фред Форд начали переписку с Брэдом Уорделлом, гендиректором Stardock, в октябре. В свое время торговой маркой Star Control владела Accolade, потом — Atari, пока наконец она не оказалась в руках Stardock. Ричи и Форд не оспаривают это, но указывают, что интеллектуальные права на все, что ими было создано, им и принадлежат (Star Control и Star Control 2). Оба не намерены давать соответствующую лицензию компании Stardock. По словам Ричи и Форда, ранее с этим соглашались и Atari, и Stardock. Правда, Stardock не оставила попыток дотянуться до лицензии.

Поначалу казалось, что стороны нашли общий язык. Форд и Ричи повесили у себя на сайте надпись «Торговая марка Star Control принадлежит Stardock», стали подавать Ghosts of the Precursors как сиквел Ur-Quan Masters и отказались от использования хэштега #starcontrol. Stardock же удалила с сайта Star Control: Origins изображения инопланетных рас, придуманных Фордом и Ричи.

Однако в начале марта авторы Star Control получили от Stardock странное послание. Чего же требует Брэд Уорделл? Форд и Ричи должны передать интеллектуальные права на классические игры серии Stardock, перестать использовать наименования Star Control, Ghosts of the Precursors и Ur-Quan Masters, принести публичные извинения Stardock и выплатить $225 тыс. Отныне Форду и Ричи запрещено именовать себя создателями классические игр Star Control и работать (течение пяти лет) над проектами, похожими на них.

В итоге Форд и Ричи констатируют, что спор не может быть урегулирован полюбовно. Stardock словно нарочно вредит поклонникам Star Control, ждавшим ее возвращения столько лет.

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