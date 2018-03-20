«Англичанка» или соотечественники: кто обеспечил триумф Путина на выборах?

Сергея Скрипаля в Великобритании. Выборы главы государства проходили в непростых условиях: помимо внешнеполитического давления и западных санкций возникла и неоднозначная ситуация с Олимпиадой, и скандал с отравлением экс-полковника ГРУ

Среди политологов нередко звучали иронические предположения, не входит ли Тереза Мэй в избирательный штаб Владимира Путина.

Эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), ведомые политтехнологом Константином Костиным , убеждены, что эти факторы, безусловно, мобилизовали электорат в пользу действующего главы государства. Однако было бы ошибкой полагать, что именно внешнее давление послужило главной причиной для исторического результата на выборах, который получил Путин.

«Мне кажется, что значимость внешнего давления переоценивают, — отмечает глава ФоРГО Костин. — Конечно, это мобилизовало и ситуативный электорат неопределившихся. Их было порядка 10% до последнего времени».

Политтехнолог убежден, что результат Путина в первую очередь обусловлен внутренними факторами:

Показатели доверия формируются гораздо более долго и имеют в своем основании более глубокие причины. В первую очередь — это позитивная оценка работы, того, что происходило в стране, решения злободневных проблем, программы развития, которая продолжена. Все это лежит в основе глубокой поддержки.

В связи с этим Костин приходит к выводу, что правительствам стран «коллективного Запада» есть о чем подумать: едва ли старые и анонсированные антироссийские санкции сумеют как-то серьезно негативно повлиять на политическую картину в России . «Наоборот, они создадут дополнительные основания для мобилизации вокруг лидера», — полагает Костин.

Помимо того, что президент сохранил свое «путинское большинство», поддержку главы государства в ходе предвыборной кампании удалось значительно усилить и частью либерального электората. Костин отмечает, что это связано с присутствием в команде Путина людей, имеющих репутацию «системных либералов».

Есть 10−15% избирателей, которые хотят видеть политических представителей именно таких взглядов. Понятно, что многие из них голосуют за Путина потому, что в команде Путина есть системные либералы. Рыночная экономика — одна из либеральных ценностей — присутствует в путинском ценностном наборе.

В то же время скромный результат кандидатов в президенты от либерального фланга показал, что «они не являются на сегодняшний день лидерами этой электоральной группы».

Кроме того, повсеместный прирост явки и результатов голосования в пользу Путина показывает, что социальное самочувствие регионов находится «на очень достойном уровне, несмотря на то, что достаточно много проблем», добавил Костин, напомнив, что именно Путин выдвигал подавляющее большинство ныне работающих губернаторов.