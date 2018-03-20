Сколько ещё медучреждений, таких как новая поликлиника, необходимо городу?

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, новая поликлиника, которую открыли в густонаселённом районе краевой столицы, стала одной из самых крупных на юге России . Она рассчитана на 850 посещений в смену.

«Я очень рад, что в Ставрополе открыли такую большую поликлинику, — говорит президент общественной организации «Врачи Ставропольского края» Михаил Земцов . — Но медучреждения в Ставрополе посещают не только жители краевой столицы, но и приезжие из пригородов. Дело в том, что некоторые населённые пункты соседнего со Ставрополем Шпаковского района очень удалены от райцентра. Жителям Татарки или Дёмино проще обратиться в медучреждения Ставрополя, нежели ехать через краевой центр в Михайловск. Поэтому, думаю, как минимум, ещё одна поликлиника столице края необходима».

По словам Земцова, общественники края не раз обращались к властям с просьбой обязать застройщиков возводить в новых кварталах здания под поликлиники, школы и т.д. Но пока к ним не прислушались.