Патриарх Кирилл осенью посетит Беларусь

Осенью 2018 года, по словам митрополита Павла, в Беларуси планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви . Решение об этом уже принято патриархом Кириллом.

"Намечено проведение заседания Священного синода в Республике Беларусь, ожидается приезд Святейшего патриарха, постоянных и временных членов синода 13 октября нынешнего года", — сказал журналистам митрополит Павел.