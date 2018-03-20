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Патриарх Кирилл осенью посетит Беларусь
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Патриарх Кирилл осенью посетит Беларусь 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Визит Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь запланирован на 13 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Патриаршего Экзарха всея Беларуси, митрополита Минского и Заславского Павла.
Осенью 2018 года, по словам митрополита Павла, в Беларуси планируется провести заседание Священного синода Русской православной церкви. Решение об этом уже принято патриархом Кириллом.
"Намечено проведение заседания Священного синода в Республике Беларусь, ожидается приезд Святейшего патриарха, постоянных и временных членов синода 13 октября нынешнего года", — сказал журналистам митрополит Павел.
И хоть, по его словам, план предстоящих мероприятий пока не утвержден, но заседание Священного синода в Минске уже запланировано — на 15 октября.
Корреспондент "Российская газета" дозвонилась до пресс-службы Патриарха. Ее глава, священник Александр Волков, подтвердил, что визит святейшего патриарха Кирилла в Беларусь состоится, и он, действительно, запланирован на 13 октября.
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