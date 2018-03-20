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Стал известен список улиц Самары, которые отремонтируют картами
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Стал известен список улиц Самары, которые отремонтируют картами 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре 37 участков улиц отремонтируют картами длиной свыше 100 погонных метров. В числе наиболее значимых — улица Ново-Вокзальная и Новокуйбышевское шоссе.
— Новокуйбышевское шоссе является связующей частью транспортного сообщения Куйбышевского района и одной из дорог, по которой осуществляется южный проезд в город. Здесь восстановят участок от Уральской до Пугачевского тракта — всего 12,5 тысячи квадратных метров дороги. Улица Ново-Вокзальная соединяет улицу Победы с Московским шоссе и Ново-Садовой. Новый асфальт уложат на площади 62,5 тысячи квадратных метров — от Ново-Садовой до Вольской, — сообщают представители администрации.
Также в список вошли улицы Подшипниковая (от Артиллерийской до Лукачёва), Лукачёва (от Ново-Садовой до Революционной), Стара-Загора (от Советской Армии до Гастелло и от Ташкентской до Алма-Атинской), 4-й проезд (от Гаражной до проспекта Карла Маркса), Лесная (от Волжского проспекта до улицы Полевой), Гастелло (от Московского шоссе до Ново-Садовой).
На проспекте Карла Маркса отремонтируют сразу несколько участков: от Авроры до Врубеля, от 3-го проезда до Гагарина, от XXII Партсъезда до Советской Армии, от Ракитовского шоссе до Алма-Атинской, от Алма-Атинской до Ташкентской, от Ташкентской до проспекта Кирова.
Обновят асфальт и на участках улиц Буянова, Никитинской, Чернореченской, Саратовского переулка, Энтузиастов, Гаражного проезда, Волгина, Губанова, Заводского шоссе, Кабельной, Бубнова, Солнечной, Макаренко, Ташкентского переулка, Пугачевской, Металлургической, Свободы, Симферопольской, Парижской коммуны и Сергея Лазо.
Оплачивать работы будут за счет федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего Самарская область получила по этой программе 3,6 миллиарда рублей.
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