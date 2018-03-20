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Водителей начнут штрафовать «народные инспекторы»
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Водителей начнут штрафовать «народные инспекторы» 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Напомним, еще в октябре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о создании института «народного инспектора». Согласно документу, штрафы могут быть выписаны на основании фотографий и видео, которые сделали пользователи портала госуслуг с помощью специального мобильного приложения. При этом штрафное постановление может быть вынесено без составления протокола о нарушении.
Предполагается, что «народные инспекторы» смогут штрафовать водителей за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований знаков. Разработкой приложения занимается Минкомсвязь. На закупку серверов и услуг связи в течение трех лет из бюджета будет выделено 2,7 млрд руб.
Как сообщает «Коммерсантъ», Общественная палата в целом поддержала инициативу, однако эксперты обратили внимание на несколько нюансов. Во-первых, на безопасность прав граждан, снимающих видео, — «народным инспекторам» предлагается обеспечить анонимность. Впрочем, при рассмотрении уголовных дел — например, при ДТП с пешеходом, — у суда будет возможность вызвать автора видео. Во-вторых, необходимо продумать схему обжалования, отмечают специалисты. Они предложили разработать технологию, «которая позволит каждому доказать, что он не виноват». В-третьих, нужно решить вопрос с фальсификацией данных — для этого нужно ввести ответственность, аналогичную той, которая применяется за ложные звонки о бомбах, полагает вице-президент Российского автотранспортного союза Виктор Гацулов.
В Минкомсвязи, в свою очередь, заявили газете, что «готовы приступить к реализации сервиса, описанного в законопроекте, после вступления закона в силу».
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