Перегружали котельную и несли убытки: почему в Ярославле лишь сейчас устраняют старую аварию

Сегодня с самого утра в Ярославле коммунальщики устраняют дефект на теплосетях. Несколько кварталов, школы, детские сады и больницу в Заволжском районе из-за этого пришлось перевести на «обратку».

— Все работы идут по графику, — заверил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов . — Полностью дефект на теплосетях мы должны устранить до 17 часов. Все издержки жителям района мы к вечеру компенсируем качеством. В квартирах ярославцев будет тепло.

Выяснилось, что о лопнувшей от морозов трубе было известно ещё в конце февраля. Но власти почему-то молчали и не давали команды «срочно отремонтировать». Котельную приходилось загружать чуть ли не до предельных мощностей. А это, естественно, убытки. При этом во многих квартирах батареи были едва тёплыми. Некоторые жители Заволжского района увидели в этом политическую подоплёку.

— Шум поднялся на следующий день после президентских выборов, — рассказали о своих догадках жители многоэтажки на улице Папанина. — До этого власти не хотели поднимать шум, после которого пошли бы разговоры об изношенности теплосетей и плохой работе коммунального сектора в целом.

Коммунальщики яростно принялись за работу, но лишь после выборов

Но власти называют эту версию бредом. Говорят, что раньше не приступали к ремонту трубы из-за холодов.

— На улице были морозы, поэтому, приостановив на время подачу тепла, мы бы попросту заморозили стояки, — объяснил Михаил Кузнецов. — Дождавшись плюсовой температуры днём, мы тут же занялись устранением дефекта.

Авария произошла в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Папанина — прорвало трубопровод диаметром 700 миллиметров. Жителям Заволжского района посоветовали не открывать окна, чтобы сохранить тепло в квартирах. Закончить ремонт должны до 17 часов. О прорыве на теплосети было известно уже несколько недель назад. А вчера мэр города бросил все дела, созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям и дефект начали спешно исправлять.