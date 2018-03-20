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Ханымейцы вернулись победителями с «Планеты талантов»
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Ханымейцы вернулись победителями с «Планеты талантов» 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Творческие коллективы Дома культуры «Строитель» поселка Ханымей Пуровского района успешно выступили в Сургуте на международном конкурсе-фестивале «Планета талантов», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ в разных городах страны.
Жюри из преподавателей ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженных работников и экспертов в области культуры высоко оценило выступления ханымейцев. Таланты из пуровского поселка стали лауреатами первой степени в трех номинациях: ансамбль казачьей песни «Багатица» в народном вокале, клуб фланкировки «Казачья слава» в оригинальном жанре, любительское объединение «Ритмы молодости» в хореографии.
Фестиваль в течение года помимо Сургута проходит в Калининграде, Тольятти, Брянске, Курске, Оренбурге, Набережных Челнах, Липецке и Воронеже. По их итогам отбирают участников финала, который состоится 26 — 29 апреля в Уфе.
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