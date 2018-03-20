Ханымейцы вернулись победителями с «Планеты талантов» 

Творческие коллективы Дома культуры «Строитель» поселка Ханымей Пуровского района успешно выступили в Сургуте на международном конкурсе-фестивале «Планета талантов», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ в разных городах страны.
Жюри из преподавателей ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженных работников и экспертов в области культуры высоко оценило выступления ханымейцев. Таланты из пуровского поселка стали лауреатами первой степени в трех номинациях: ансамбль казачьей песни «Багатица» в народном вокале, клуб фланкировки «Казачья слава» в оригинальном жанре, любительское объединение «Ритмы молодости» в хореографии.